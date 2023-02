Neues Konzerthaus: Anne-Sophie Mutter wirft Söder Wortbruch vor

Die Geigerin Anne-Sophie Mutter wirft dem bayerischen Ministerpräsidenten beim für München geplanten neuen Konzerthaus Wortbruch vor. Stoiber, Seehofer und Söder, alle drei hätten "Ja " gesagt und ihr Wort gebrochen, "fröhlich pfeifend", so die Geigerin in der neuesten Folge des BRSO-Podcasts mit Anne Schoenholtz. Sie halte die von Söder angesetzte "Denkpause" für ein, so wörtlich, "Riesenversäumnis". Das sei nicht nur ein Verlust für Bayern, sondern für ganz Deutschland.

Mutter: "Bayern ist kein armes Bundesland"

Zudem sei sie traurig, dass die Wichtigkeit des BR-Symphonieorchesters von der Staatsregierung nicht wahrgenommen werde, erklärte Mutter weiter. Bayern sei kein armes Bundesland, so die Geigerin. Sie hob die Wirtschaftskraft eines neuen Konzerthauses in München hervor. Es sei bitter, zu sehen, wie man im Ausland von der Hamburger Elbphilharmonie schwärme. "Wir haben ein großartiges Gelände mit wunderbarer Verkehrsanbindung und ein super Orchester, das seit Jahrzehnten in der allerersten Liga spielt. Man fragt sich, was muss denn noch geschehen?"

Musikerin kritisiert Akustik und Lichtsituation der Isarphilharmonie

Angesprochen auf die Münchner Isarphilharmonie berichtete Anne-Sophie Mutter unter anderem von der Situation für Künstlerinnen und Künstler hinter den Kulissen: Die Garderoben seien eng, es gebe keine Räume zum Einspielen, für Musikerinnen und Musiker habe sich die Situation nicht verbessert. Auch akustisch sei der Saal für Bayern nicht gut genug, die Lichtsituation indiskutabel. Die Verkehrsanbindung des Interimssaals sei "ein Witz", nach Corona sei das "der Todesstoß" in München.

"Man hätte sich wenigstens die Mühe machen können, eine Sonderverkehrslösung mit den öffentlichen Zubringern zu suchen." Die Entscheidung für ein neues Konzerthaus im Münchner Werksviertel fiel 2021, vor knapp einem Jahr stellte Ministerpräsident Markus Söder die Entscheidung aber wieder in Frage und forderte die oft zitierte "Denkpause". Zur Begründung hieß es, durch Pandemie und den Krieg in der Ukraine habe sich die Ausgangslage geändert.