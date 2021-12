Neuer Fahrplan bei der Bahn: Das ändert sich ab 12. Dezember

Ab dem kommenden Sonntag gibt es für Bahnfahrer im Großraum München zahlreiche Änderungen. Es gibt einige neue Verbindungen, allerdings fallen in Zukunft auch einige Züge weg. Nach Ansicht von Fahrgastvertretern überwiegen aber die Vorteile des neuen Fahrplans. Besonders interessant: Künftig gibt es einen sogenannten ExpressBus-Ring im Münchner Umland und auf der Strecke München-Lindau fahren die Züge eines neuen Betreibers.

"Größter Vorteil ist, dass die Züge ab jetzt elektrisch und damit schneller und umweltfreundlicher fahren", sagt Errol Yazgac vom Fahrtgastverband Pro Bahn. Außerdem steige mit Go-Ahead Bayern ein neuer Betreiber ein, der mit modernen und komfortableren Zügen an den Start gehe. "Es ist ein großer und wichtiger Sprung, aber es sind auch einige Veränderungen dabei, die nicht für alle Fahrgäste positiv sind", sagt Yazgac.

Öfter umsteigen

Die Veränderungen betreffen auch den Fahrplan. Zum Beispiel gibt es keine Direktverbindung mehr von Landsberg nach Augsburg. Die meisten Verbindungen werden jetzt in Fahrten Augsburg-Kaufering und Kaufering-Landsberg aufgeteilt: Züge aus Augsburg und Landsberg fahren jeweils nur bis Kaufering und anschließend wieder zurück. Fahrgäste aus Landsberg mit Ziel Augsburg müssen deshalb künftig in Kaufering umsteigen. Von Landsberg nach München bestehen nur noch in den Hauptverkehrszeiten halbstündliche Reisemöglichkeiten.

Später Zug fällt weg

Änderungen gibt es auch im Fahrplan der Ammerseebahn. Die letzte Verbindung auf der Ammerseebahn ab Augsburg Hauptbahnhof um 00:01 Uhr wird nicht mehr bis nach Weilheim fahren. In den Nächten vor Wochenenden und Feiertagen wird sie bis Egling, in den übrigen Nächten bis Mering verkehren. Auch Reisende aus den westlichen Ammersee-Anrainergemeinden wie Schondorf, Utting, Dießen müssen sich künftig umstellen und abends über eine halbe Stunde früher aus München rausfahren, um den Anschluss zu bekommen. Die letzte Verbindung fällt ersatzlos aus.

Mehr Stopps

Dafür halten die Regionalzüge von München nach Lindau und von München nach Oberstdorf künftig auch in Geltendorf. Die neue Regionalzuglinie RB 74 von München nach Buchloe verkehrt ab dem Fahrplanwechsel grundsätzlich im 60-Minuten-Takt mit einzelnen Taktlücken für Direktverbindungen von München nach Füssen.

Mit dem neuen Regionalzughalt werden von Fürstenfeldbruck aus die Bahnhöfe Pasing und Geltendorf in nur zehn Minuten, der Bahnhof Kaufering in 19 Minuten und der Bahnhof Buchloe in 26 Minuten erreicht. Besonders lange Züge können in Fürstenfeldbruck erst mit Fertigstellung des neuen Bahnsteigs im Dezember 2022 halten.

Endlich um München herum mit dem ExpressBus-Ring

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag (12.12.2021) bekommt der Großraum München einen ExpressBus-Ring. Auf diese Verbindungen rund um die bayerische Landeshauptstadt haben gerade Umland-Bewohner schon lange gewartet. Denn wer mit dem ÖPNV von Unterschleißheim ins nicht einmal 40 Kilometer entfernte Haar will oder von Fürstenfeldbruck ins knapp 30 Kilometer entfernte Starnberg, muss in der Regel einen langen Umweg über München nehmen: mit der einen S-Bahn in die Innenstadt, mit der anderen wieder hinaus. Künftig kann man mit dem ExpressBus außen herum fahren und damit viel Zeit sparen.

Auch Schulen sollen besser erreichbar sein

Insgesamt sieben Linien bilden einen geschlossenen Ring aus Verbindungen um die Stadt München. Somit kommen Fahrgäste ohne Umsteigen schnell von einem S- oder U-Bahn-Ast zum anderen, über Landkreisgrenzen hinweg. Auch Schulen und Gewerbegebiete sollen damit bequemer erreichbar sein. Die Busse fahren montags bis samstags (zwischen fünf und 22 Uhr) im 20-Minuten-Takt. An Sonn- und Feiertagen (zwischen sieben und 22 Uhr) sind sie im 60-Minuten-Takt unterwegs.