Neue Wege durch Corona: Mit LaBrassBanda auf der Yoga-Matte

Durch Corona hat sich in den vergangenen 20 Monaten viel verändert. Gerade Freiberufler mussten nach neuen Verdienstmöglichkeiten Ausschau halten. Vielen Künstlern waren allerdings die Hände gebunden. Sämtliche Kulturveranstaltungen abgesagt. Gleichzeitig entwickelte sich in Deutschlands Wohnzimmern Yoga zum Trendsport Nummer eins.

Yoga statt Funk Brass: Konzept entstand während Corona-Zeit

Stefan Dettl, Frontmann der bayerischen Erfolgsband LaBrassBanda, erklärt im BR-Politikmagazin Kontrovers seine zündende Idee: Er komponierte Musik zu den meditativen Bewegungsabläufen - entstanden ist eine Yoga-Symphonie. "Das war schon so ein Corona-Ding. In der Zeit hat man keine Konzerte machen können für viele Menschen. Aber mit den Yogamatten ist man auseinander. Insofern war das ein Konzept, wo die Gesundheitsämter gesagt haben: Das ist cool. So könnt ihr Musik machen. Und dann haben wir angefangen mit Yogakonzerten", erzählt Dettl.

Blasmusik, Bier und Yoga im Hofbräuhaus

Yogakonzerte mit Blasmusik von LaBrassBanda. Und zwar ausgerechnet im Mekka der Bierliebhaber ­ im Münchner Hofbräuhaus. Dort hat die Band aus Übersee am Chiemsee schon in der Vergangenheit mit ihrem unverwechselbaren Sound den Gästen kräftig eingeheizt. Feiern, tanzen, Vollgas - dafür steht LaBrassBanda eigentlich. Und jetzt? Die Vollbremsung?

Im Hofbräuhaus weiß man überraschend viel mit Yoga anzufangen: "Das gibt es tatsächlich zum ersten Mal in 400 Jahren. Aber das ist gar nicht so weit auseinander. Du genießt, du spürst was in deinem Körper vorgeht. Du vergisst den Alltag … Beschreibe ich jetzt gerade Biertrinken oder Yoga?" so Tobias Ranzinger, der Pressesprecher des Hofbräuhauses.

LaBrassBanda: Blasmusik, Bier und - Yoga?!