Neue Löwenanlage in Straubing offiziell eröffnet

Nach rund 18 Monaten Bauzeit ist jetzt im Tiergarten im niederbayerischen Straubing die neue Löwenanlage eröffnet worden. Dafür wurden insgesamt rund eineinhalb Millionen Euro investiert. Das Geld stammt zum Teil aus öffentlicher Hand, ein Teil der Kosten wurde aber auch vom Förderverein des Tiergartens als auch von Spendern finanziert.

Wasserfall und Bachlauf für die Straubinger Löwen

In der neuen Anlage stehen den beiden Löwen „Shari“ und „Kiano“ nun mehr als 1.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, davor waren es gerade mal 300 Quadratmeter. Das Außengehege bietet den Tieren unter anderem erhöhte Liegeflächen, einen großen Kratzbaum und einen Wasserfall samt Bachlauf. Besucher können die Löwen durch große Panoramascheiben beobachten und haben aus dem Besucherpavillon heraus durch eine Scheibe einen Einblick ins komplette Außengehege.

Verbessertes Sicherheitssystem im Löwengehege

Auf dem Pavillon steht eine im Zebramuster lackierte Cessna – das ausgemusterte Kleinflugzeug erinnert an die beiden Tierfilmer Michael und Bernhard Grzimek, die mit einem genauso bemalten Flugzeug in den 1950er Jahren Forschungsflüge unter anderem über die Serengeti in Ostafrika (eine Dornier DO 27 mit der Kennung D-ENTE) unternommen hatten. Mit dem Neubau der Anlage wurde auch das Sicherheitssystem deutlich verbessert.