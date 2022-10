Betrugsmasche: Bauarbeiter teeren ohne Auftrag Hauseinfahrt

Nicht schlecht staunte der Besitzer eines Anwesens in Lohbügel im Landkreis Schwandorf: Am Mittwoch begannen Mitarbeiter einer britischen Teerkolonne damit, seine Einfahrt auf dessen Privatgrund zu entfernen, ohne dass er die Arbeiten beauftragt hatte.

Bis Polizei eintraf war Einfahrt schon fast abgebaut

Der Hausbesitzer rief die Polizei, doch als die Streife eintraf, hatten die Arbeiter die alte Einfahrt bereits größtenteils abgetragen. Der Hausbesitzer zeigte die Arbeiter und ihren Chef wegen Betrugs und Sachbeschädigung an. Offenbar erklärten sich die Bauarbeiter jedoch noch an Ort und Stelle bereit, den Schaden zu beseitigen oder zu bezahlen. Beide Seiten hätten eine "zivilrechtliche Einigung" erzielt, hieß es in der Mitteilung.

Bekannte Masche: Polizei warnt vor "Teerkolonnen":

Nach Angaben der Polizei gab es in der Vergangenheit schon ähnliche Fälle, in denen Teerkolonnen versuchten, Hausbesitzer zu prellen. Demnach bieten diese an, zum angeblichen Schnäppchenpreis Zufahrten, Höfe oder Wege zu asphaltieren oder zu reparieren. Die Haubesitzer werden dabei oft auch bedrängt. Häufig werden die Arbeiten unprofessionell und schlampig durchgeführt und ziehen hohe Folgekosten nach sich.