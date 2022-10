Naturschützer klagen gegen Ausbau der B12 im Allgäu

Naturschützer und die Bürgerinitiative "B12 - so nicht" lehnen den geplanten Ausbau der B12 im Allgäu zwischen Buchloe und Kempten ab. Sie fürchten Lärm, Abgase, CO² und versiegelte Flächen, sollte die Bundesstraße vierspurig und damit autobahnähnlich werden. Die B12 wäre am Ende 28 Meter breit. Das sei völlig überzogen, so die Gegner.

Wichtig für die Wirtschaft

Befürworter des Ausbaus wie CSU, Freie Wähler, aber auch die schwäbische IHK sprechen dagegen von einer Lebensader, die wichtige Wirtschaftsräume verbinde. Außerdem bringe der Ausbau zum Allgäu-Schnellweg mehr Verkehrssicherheit, so das Argument. Das staatliche Bauamt Kempten erklärt auf seiner Internetseite zu dem Projekt, auf der gesamten Strecke komme es zu überdurchschnittlich vielen Unfällen mit Toten und Schwerverletzten. Die zu erwartenden Verkehrszunahmen würde diese Problematik weiter verschärfen.

Klagebegründung bald auf dem Weg

Der Bund Naturschutz will seine Klagebegründung an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München schicken. Der BN will in dem Verfahren klären lassen, ob und wie der Klimaschutz bei Straßenbauvorhaben berücksichtigt werden muss. Deshalb haben die Naturschützer eine Anwältin beauftragt, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Außerdem geht es in der Klagebegründung um das Wasserrecht und die Frage, ob sich der Ausbau der Bundesstraße überhaupt mit der Entwicklung des Verkehrs im Allgäu begründen lässt.

Klage gegen ersten Bauabschnitt

Die Klage des Bund Naturschutz richtet sich konkret gegen den ersten von sechs Bauabschnitten der B12 zwischen Buchloe und Untergermaringen. Für dieses Teilstück hatte die Regierung von Schwaben Anfang Juni den ersten Planfeststellungsbeschluss erlassen. Auf der B12 sind laut Behörde je nach Abschnitt derzeit im Durchschnitt 10.000 bis 20.000 Fahrzeuge pro Werktag unterwegs. Es wird demnach aber erwartet, dass der Verkehr dort zunimmt.

Mit Informationen von dpa