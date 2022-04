Bund Naturschutz fordert Stopp der B12-Ausbau-Pläne im Allgäu

Der Bund Naturschutz (BN) fordert in einem offenen Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Stopp des geplanten vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße B12 zwischen Buchloe und Kempten. Wie der BN mitteilt, sei die sogenannte Allgäu-Autobahn das zweitschädlichste Straßenbauprojekt in Bayern. Die Naturschützer berufen sich auf Berechnungen des Bundesverkehrsministeriums.

B12-Ausbau hat "besonders negative Klima-Bilanz"

Laut den Berechnungen werde auf der neuen B12 der Ausstoß an CO2 um rund 25.000 Tonnen anwachsen. Nur der Ausbau der Autobahn A8 zwischen München und Salzburg sei bayernweit als noch klimaschädlicher einzustufen. "Da der B12-Ausbau zwischen Buchloe und Kempten eine besonders negative Klima-Bilanz aufweist, müssen die Planungen sofort beendet werden", sagte der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe.

CO2-Ausstoß durch B12-Ausbau höher als berechnet?

In die CO2-Summe einkalkuliert seien die Energie, die durch den Bau der neuen vierspurigen Trasse durchs Allgäu verbraucht wird, sowie die zusätzlich benötigte Energie durch mehr und schnellere Fahrzeuge. Noch nicht berücksichtigt seien Emissionen, welche durch Eingriffe in die Natur entstehen. Die Zahl werde real wohl noch höher ausfallen, heißt es beim BN.

BN beruft sich auf Koalitionsvertrag

Die Umweltorganisation beruft sich in ihrem offenen Brief an den Bundesverkehrsminister auf den Koalitionsvertrag. Dort heißt es, man werde "parallel zur laufenden Bedarfsplanüberprüfung einen Dialogprozess mit Verkehrs-, Umwelt-, Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden starten". Bis dahin solle es eine "gemeinsame Abstimmung über die laufenden Projekte" geben.

Naturschützer sammeln Spenden für Klage gegen B12-Ausbau

Weiter heißt es in dem BN-Schreiben, das dem BR vorliegt: "Eine realistische Bewertung des Projektes kann aus unserer Sicht nur zur Folge haben, es aus dem Bedarfsplan zu streichen, zumal der Nutzen des Ausbaus äußerst zweifelhaft ist." Um notfalls gegen das Projekt vor Gericht zu klagen und es per richterlichem Entscheid zu stoppen, sammelt die Organisation bereits jetzt Spenden.