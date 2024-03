Saint Patrick's Day: Zehntausende bei Parade in München

Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Der 17. März ist der Tag, der alle Iren eint: Der Saint Patrick's Day ist wie jedes Jahr auch in München wieder groß gefeiert worden. Höhepunkt des Spektakels in Grün war die Parade in der Innenstadt, mit 50.000 Zuschauern.