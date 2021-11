Nachfrage nach Corona-Impfungen in Impfzentren massiv gestiegen

Die Impfzentren in Niederbayern und der Oberpfalz verzeichnen wieder ein deutlich zunehmendes Interesse an Corona-Impfungen. In den Impfzentren in den Kreisen Deggendorf und Tirschenreuth beispielsweise hat sich die Zahl der Impfungen im Vergleich zu den Vorwochen teilweise verdreifacht. Das teilten die Landratsämter auf BR-Anfrage mit.

Booster- und Erstimpfungen gefragt

Bei der Gruppe der bis zu 30-Jährigen habe es bei den Impfzahlen am Impfzentrum Deggendorf dabei den größten Zuwachs gegeben, so ein Sprecher des Landratsamts. Auch am Impfzentrum am Dultplatz in Regensburg war die Schlange am Dienstag zeitweilig bis zu 30 Meter lang. Bei vielen Impfungen handelt es sich den Sprechern der Städte und Landratsämter zufolge um Auffrischungsimpfungen, aber Erst- und Zweitimpfungen sind genauso gefragt.

Vielfältige Gründe für die Impfung

In Regensburg gaben wartende Menschen unter anderem an, dass sie sich aus beruflichen und familiären Gründen impfen lassen wollten, vereinzelt wurden aber auch die 2G-Einschränkungen genannt. In den Impfzentren in den Kreisen Regensburg, Cham, Neumarkt, Amberg-Sulzbach, Kelheim, Landshut, Dingolfing-Landau, Freyung-Grafenau, Straubing-Bogen sowie im Impfzentrum der Stadt Amberg ist die Nachfrage nach Impfungen ebenfalls spürbar gestiegen.