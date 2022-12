Nach Weihnachten: Geschäfte gehen gut in Ostbayern

Der erste Werktag nach Weihnachten war wohl ein guter Tag für die Geschäfte in Niederbayern und der Oberpfalz. Auch wegen des Wetters waren die Fußgängerzonen und Läden ganz gut gefüllt. Auch, weil die ersten Gutscheine, die unterm Weihnachtsbaum lagen, "umgesetzt" werden. Umgetauscht wird dagegen wenig. Beispiele aus Passau und Regensburg.

"Letzte Woche im Jahr sehr wichtig"

Andreas Rother von City Marketing Passau spricht für etwa 100 Geschäfte in der Innenstadt. Sein Wunsch seien hohe Kundenfrequenzen in den letzten Tagen des Jahres: "Ich hoffe, dass es eine intensive Woche wird, eine überdurchschnittliche im Vergleich zu den letzten Jahren." Ähnlich äußert sich Ralf König, er betreibt in der Regensburger Altstadt ein Geschäft für Outdoor- und Sportartikel: "Diese Woche ist für uns sehr wichtig. Da entscheidet sich, ob der Dezember ein normaler oder ein guter Monat wird."

Einkaufen und Gutscheine einlösen

Die Hoffnungen erfüllen sich weitgehend. Ist am Dienstagvormittag erwartungsgemäß noch wenig Kundschaft unterwegs, werden die Einkaufspassagen, Einzelhandelsgeschäfte und Fußgängerzonen ab Mittag zusehends voller. Ralf König: "Wow – es ist richtig was los in Regensburg. Man merkt auch, dass viele frei haben, einkaufen und Gutscheine einlösen." Viele Geschäftstreibende in Regensburg und Passau bestätigen den Eindruck der BR-Reporter: Am ersten Tag nach Weihnachten ist gut was los in den Innenstädten.

Umtauschgeschäft eher gering

Mit dem Umtausch von Weihnachtsgeschenken seien die Verkäufer und Verkäuferinnen relativ wenig beschäftigt. Rückgaben hielten sich ebenfalls in Grenzen. Gemessen an der vor dem 24. Dezember gekauften Ware liege das im Null-Komma-Bereich, hört man von den Händlern. Ein Grund sei, dass Kunden sehr gezielt und gut informiert einkaufen. Nicht passende Geschenke seien eher die Ausnahme.

Ergebnisse wie vor der Pandemie

Insgesamt scheint sich die Stimmung im Einzelhandel aufzuhellen. Was das Weihnachtsgeschäft insgesamt angehe, könne man den Schnitt sicher erst am 31. Dezember machen, meint Andreas Rother von City Marketing Passau. Im Vergleich zu Vorjahren können man aber jetzt schon durchaus zufrieden sein. Ingo Saar von "Faszination Altstadt Regensburg" bestätigt das: "Viele inhabergeführte Läden bewerten das Geschäft vor und nach Weihnachten mit "gut" oder "sehr gut". Einzelne Händler erreichen sogar Ergebnisse wie vor der Pandemie."