Der nette Rapper: Casper will "nur liebe, immer"

Die Stadt Bielefeld existiert nicht. Auf diesen Jahrzehnte alten Internet-Witz bezieht sich Casper in seinem Song "verliebt in der stadt, die es nicht gibt", der letzte seines neuen Albums "nur liebe, immer". Aber Casper meint es durchaus ernst: denn in den zehn Songs geht es auch immer wieder darum, wo wir hingehören, wenn wir den Ort unsere Kindheit verlassen haben.

Casper wurde in Lemgo in Nordrhein-Westfalen geboren. Er war elf Jahre alt und konnte kaum Deutsch, als seine Mutter Hals über Kopf mit ihm und seiner Schwester aus ihrem Wohnort in Georgia, USA, zurück nach Lemgo zog. Die Zeit vor diesem Umzug – man könnte es auch eine Art Flucht vor schwierigen Familienverhältnissen nennen – beschreibt Casper in dem Song "echt von unten/zoe freestyle".

Casper: Als Kind entwurzelt

Diese autobiografischen, detaillierten Zeilen malen sofort ein Bild, das auch diejenigen lebhaft vor sich sehen können, deren Familienleben größtenteils friedlich und unbeschwert war. Später im Song wandelt sich der Beat, er wird brachialer, basslastiger. Und auch Caspers Flow ist ein anderer: Mit gepresster Stimme rappt er von ausverkauften Stadien, hohen Gagen und mehrstöckigen Eigenheimen.

Auf seinem neuen Album existieren zwei Seiten von Casper eher schlecht als recht nebeneinander. Casper als Projektionsfläche für eine ganze Generation von sensiblen Millennials, die sich seine Texte auf Gliedmaßen tätowieren ließen, weil sie von ihrem eigenen Leben erzählten. Und Casper als mutmaßlicher Millionär, der in Immobilien macht und Mitherausgeber eines Magazins ist, das ihn selbst auf dem Cover zeigt. Der erstere Casper sorgt für die emotionalen und mitreißenden Momente des Albums. In "sowas von da (hellwach)" rekreiert er zum Beispiel den überlebensgroßen Trap-Sound von US-Rap-Star Travis Scott und beschreibt auf eindringliche Weise eine Panikattacke.

Songtitel im Messenger-Stil

Im Gegensatz zum Vorgängeralbum, dessen Songtitel komplett in Großbuchstaben zu lesen waren, werden die Songtitel auf "nur liebe, immer" allesamt kleingeschrieben. Es entsteht der Eindruck einer Sammlung von Messenger-Nachrichten, im Stress zwischen zwei Terminen an enge Freundinnen und Freunde verschickt: mal mit mehr, mal mit weniger Tiefgang, mal mit dem angemessenen Ton, manchmal ein bisschen drüber, mal stringent, und mal fahrig. Spannend anzuhören ist das, was der handwerklich starke Rapper macht, aber eigentlich immer – um sich von den Songs mitreißen zu lassen, oder sich an ihnen zu reiben.

"nur liebe, immer" ist bei Warner und EKLAT Tonträger erschienen.