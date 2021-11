Nach tödlichem Unfall - Polizei sucht dringend nach Zeugen

Nach einem tödlichen Unfall in der Nacht zum Mittwoch in der Gemeinde Postau in Niederbayern sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 54 Jahre alter Mann war gegen 23.15 Uhr auf der Strecke zwischen Postau und Wörth an der Isar im Landkreis Landshut von der Straße abgekommen. Er prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Ertsthelfer könnte zur Aufklärung beitragen

Die Polizei sucht jetzt dringend nach dem Fahrer eines weißen Kleintransporters, der kurz vor dem Crash von dem Unfallfahrer überholt worden war. Der Fahrer des Kleintransporters hatte an der Unfallstelle auch erste Hilfe geleistet. Die Polizei bittet den Mann, sich als Zeuge zur Klärung des Unfallhergangs zu melden.