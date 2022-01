Nach Sattelschlepper-Unfall: A7 nach Kassel erneut gesperrt

Die Umweltschäden sind groß: etwa 1.000 Liter Diesel sind aus einem verunglückten Sattelschlepper auf der A7 ausgelaufen und in den Grünstreifen gesickert. Für die Reinigungsarbeiten wird die Autobahn deshalb im Laufe des Vormittags erneut in Richtung Kassel gesperrt, zwischen Marktbreit und Kitzingen. Wann genau und wie lange die Arbeiten andauern, das konnte die Polizei gegenüber BR24 nicht sagen. Die Polizei rechnet in Zusammenhang mit dem Unfall mit einer Gesamtschadensumme im dreistelligen Bereich.

Autobahn war bis in die Nacht gesperrt

Am Montag Mittag gegen 12.00 Uhr war der Sattelzug auf der A7 aus unbekannter Ursache verunglückt und auf der Mittelleitplanke zum Liegen gekommen. Die Strecke Richtung Kassel sowie Teile der Gegenfahrbahn waren dadurch blockiert. Erst um 01.15 Uhr konnte die A7 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der 40-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Er konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien.