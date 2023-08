Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Nach Recherche zu Erlanger Doppelmord: Neuer Prozess gefordert

In den ungelösten Mordfall an dem Rabbiner Shlomo Lewin und seiner Partnerin Frida Poeschke vor 43 Jahren in Erlangen kommt Bewegung. Landtagsabgeordnete fordern nun Aufklärung über geheime Verfassungsschutz-Akten – und einen neuen Prozess.