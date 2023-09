Nach Pleite: Lösung für Nürnberger Project-Baustellen gefunden

Nach der Insolvenz der Project-Immobilien-Gruppe gibt es nun für alle drei Project-Baustellen in der Stadt eine Lösung. Am Dienstagabend hat der vorläufige Insolvenzverwalter Volker Böhm die Wohnungskäufer über die Lösung informiert. Nachdem die Erlanger Firma Mauss Bau in der vergangenen Woche bereits für die insolvente Project-Immobilien-Gruppe eingesprungen ist und die Baustelle im Nürnberger Norden übernommen hatte, will das Unternehmen auch die beiden weiteren Projekte im Westen und Osten zu Ende bringen.

Kaufpreis bleibt gleich

Auch diesmal erwartet die Käufer keine Kaufpreiserhöhung, aber sie müssen auf zusätzliche Schadensersatzansprüche verzichten, sollten sich die Bauarbeiten verzögern, heißt es. Die Käufer müssen dem noch zustimmen. Volker Böhm wird als Treuhänder tätig sein. Er erhält die Kaufpreisraten und bezahlt damit direkt die Handwerker und den Generalunternehmer. "So ist sichergestellt, dass das Geld für den Weiterbau verwendet wird und nicht im Insolvenzverfahren für andere Gläubiger", so Böhm.

Krise in der Baubranche setzt Nürnberg zu

Nach der Insolvenz der Project-Immobilien-Gruppe stehen in ganz Deutschland Baustellen still. In Nürnberg können jetzt mehr als 270 Wohnungen fertig gestellt werden. Diese werden dringen benötigt, denn in Nürnberg herrscht Wohnungsnot. Von der Krise in der Baubranche sind in Nürnberg auch zwei weitere Großprojekte betroffen. Nach der Insolvenz der Gerchgroup herrscht Baustopp auf der Großbaustelle "The Q" auf dem ehemaligen Quelle-Areal. Auch beim geplanten Uni-Campus auf dem ehemaligen Schöller-Areal im Nürnberger Norden wird es zu Verzögerungen kommen.