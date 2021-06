Nach heftigem Unwetter in Landshut: Feuerwehr zieht Bilanz

Wasser stand teilweise 70 Zentimeter hoch auf der Straße

Das Unwetter wütete in Landshut besonders im Rosental zwischen der Falkenstraße und der Mündung in die Bachstraße. Aus dem hinteren Rosental, das den gesamten Bereich vom Birkenberg über den Buchberg bis fast Mittergolding und Aign entwässert, schossen "phasenweise wahre Sturzfluten" heraus, so der Feuerwehrsprecher.

Der Höchststand der Wassermassen lag gut 70 Zentimeter über der Teerstraße. Dementsprechend drangen Wasser und Schlamm besonders in die Anwesen links und rechts des Rosentals ein. Aber auch im Bereich der Bachstraße und der Äußeren Münchener Straße sowie im Bereich Landshut-West überflutete das Wasser einige Anwesen und Firmen.

Sachschaden immens

Der Sachschaden in den betroffenen Gebäuden dürfte zum Teil immens sein, schätzt Zehatschek. Zeitweise riefen die Meteorologen am Nachmittag die höchste Unwetter-Warnstufe 4 für die Stadt Landshut aus. Das bedeutet: extremes Unwetter.

"Sowas habe ich in fast 39 Jahren in dem Ausmaß noch nicht mitbekommen." Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Landshut Dominik Zehatschek

Im Laufe des Vormittags fanden noch weitere Aufräumarbeiten statt.

Besonders betroffen von dem heftigen Unwetter war das westliche Landshut, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes auf BR-Anfrage. Bis zu 50 Liter pro Quadratmeter seien in kurzer Zeit an Regen gefallen, das hätten Messstationen gezeigt. Rund 3.500 Blitze seien über dem Stadtgebiet registriert worden. Rund die Hälfte davon hätten Kontakt mit Gebäuden, Erhebungen und dem Boden gehabt, so der Sprecher.