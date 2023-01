Nach Brandanschlag auf Synagoge: Claudia Roth in Ermreuth

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat am Sonntag gemeinsam mit der oberfränkischen Abgeordneten Lisa Badum (beide Grüne) die Synagoge in Ermreuth im Landkreis Forchheim besucht. Auf die Synagoge in der Fränkischen Schweiz wurde in der Silvesternacht ein Anschlag durch einen mutmaßlich rechtsextremen Täter verübt. Bei ihrem Besuch sprachen Roth und Badum davon, ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie setzen zu wollen. "Dieser Anschlag geht gegen uns alle", so Claudia Roth vor geladenen Gästen.

Brandanschlag schlug fehl

Ein 21 Jahre alter Mann soll in der Silvesternacht in Ermreuth im Landkreis Forchheim eine Fensterscheibe neben dem Eingang der Synagoge eingeschlagen und danach versucht haben, mithilfe einer Silvesterrakete in der Synagoge ein Feuer zu legen. Weil die Rakete nicht zündete, gab es keine größeren Schäden.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg mitteilten, hätten Zeugenaussagen und die Videoüberwachung der Synagoge dazu geführt, dass der Tatverdächtige festgenommen werden konnte. Die Ermittler gehen von einer antisemitisch motivierten Straftat mit einem rechtsextremistischen Hintergrund aus. Der Mann hat die Tat gestanden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Bürgermeister: "Jetzt erst recht"

Der Bürgermeister von Neunkirchen am Brand, Martin Walz (CSU), betonte bei dem Besuch der beiden Grünen-Politikerinnen, dass rechtsextreme Straftaten in seiner Gemeinde sehr selten seien. Vielmehr betonte er die Bedeutung der ehemaligen Synagoge, die auch als Museum, Bildungs- und Veranstaltungsort dient. Viele Menschen aus der gesamten Region würden immer wieder nach Ermreuth kommen, um sich über das Judentum zu informieren, so Walz: "Der Anschlag hat uns alle erschreckt und aufgerüttelt, hat aber auch gezeigt, dass die Synagoge ihre Daseinsberechtigung hat."