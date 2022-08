MVV zu 9-Euro-Ticket: Positive Bilanz und Forderungen

Das 9-Euro-Ticket war ein Erfolg – und zwar auch beim größten Verkehrsbund Bayerns, dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV): Laut einer Mitteilung sind der MVV und die beteiligten Verkehrsunternehmen zufrieden mit dem Erfolg des 9-Euro-Tickets. Über die verschiedenen Verkaufskanäle sind im MVV-Bereich geschätzt 3,3 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft worden. Dazu kommen rund 470.000 Abo-Kunden und Besucher mit einem 9-Euro-Ticket.

Dank 9-Euro-Ticket: Regiobahn verzeichnet größten Zuwachs

Und das zeigt sich auch ganz konkret in der Auslastung der Verkehrsangebote: In den Verkehrsmitteln im Großraum München waren laut Mitteilung Millionen Fahrgäste mit dem Ticket unterwegs. Sie haben die Auslastung der Fahrzeuge deutlich erhöht.

In U-Bahnen, Trams und Bussen der städtischen MVG sind zehn Prozent mehr Fahrgäste unterwegs gewesen als noch im Mai; mit der S-Bahn ebenfalls deutlich mehr; den stärksten Zuwachs hat die Bayerische Regiobahn zu verzeichnen. Die meisten Fahrgäste im Regionalverkehr nutzten das 9-Euro-Ticket an Sonn- und Feiertagen für Ausflüge und in der Freizeit. Laut MVV waren die Fahrgäste mit der Umsetzung sehr zufrieden.

MVV-Geschäftsführer fordert nachhaltige Finanzierung

Zu Betriebsbeginn ab Donnerstagfrüh gelten im MVV wieder die regulären Preise und die gestaffelten Tarife nach Zonen. MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch forderte eine gesicherte und nachhaltige Finanzierung, eine möglichst lückenlose Anbindung aller Räume und eine moderne Infrastruktur.

Bei der Diskussion um ein Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket dürften Stammkundinnen und Stammkunden mit einer Abo-Karte nicht benachteiligt werden. Weil diese das System im öffentlichen Nahverkehr seit Jahren unterstützten, werde der MVV sein Mögliches tun, damit auch sie in den Genuss eines möglichen Nachfolgeangebots kommen. Im MVV-Bereich in Oberbayern sind insgesamt fast zwei Drittel aller Nahverkehrsfahrgäste in Bayern unterwegs.

