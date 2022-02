Münchner Rathaus erstrahlt in Dankbarkeit

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie will sich die Stadt mit einer Licht-Aktion bei den Bürgern sowie beim Personal in Pflege, Medizin und Wissenschaft bedanken.

Von #Wissenschaft bis #Zusammenhalt

Am Abend hat die Stadt München Begriffe wie #Wissenschaft, #Solidarität, #Demokratie und #Zusammenhalt erstmals auf das Rathaus projiziert. Die Aktion wird bis 23 Uhr dauern. Am Freitag und am Montag soll sie wiederholt werden.

Dank der Stadt an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger

Mehrere Stadtratsfraktionen hatten vor einigen Wochen einen überparteilichen Antrag für die Licht-Projektion gestellt. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sieht die Aktion nicht nur als Dankeschön, sondern auch als "Zeichen für Demokratie und Zusammenarbeit".

Der Dank gelte "allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich geduldig an Regeln halten, die sich haben impfen lassen und die ihren Mitmenschen in Notlagen beistehen", so der OB: "Es freut mich sehr, dass das Miteinander und die gegenseitige Rücksichtnahme in München auch nach zwei Jahren belastender Pandemie immer noch so groß sind."