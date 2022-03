Münchner Freiwilligenbörse vermittelt Wohnraum an Flüchtlinge

"Sie sind ein großzügiger Mensch, spasibo!" Wieder und immer wieder bedankt sich Kateryna Grinblat bei ihrem Gastgeber. Nach 80 Stunden Flucht aus ihrer ukrainischen Heimatstadt Dnipro ist sie endlich mit ihrer Familie in Sicherheit. Soeben haben sie das erste Mal ihre neue Unterkunft betreten, eine Einliegerwohnung in München-Schwabing, Koch-Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, Bad. Auch den Garten dürfen sie benutzen. Hier wird die Familie die nächsten Monate leben. Familie Grinblat, das sind: Oma Ludwina, Mutter Kateryna, Tochter Paulina (15), Sohn Benjamin (11) und Daniel (4).

Bombardement auf AKW hat Familie zur Flucht veranlasst

"Als wir nachts im Fernsehen gesehen haben, wie die Russen das Atomkraftwerk bombardieren, haben wir sofort unsere Sachen gepackt!", berichtet die Mutter. Während sie erzählt und eine Dolmetscherin übersetzt, hält sich die ganze Familie fest an den Armen. Sie scheinen hin- und hergerissen zu sein, zwischen der Freude über die Gastfreundschaft in Bayern - und der Trauer über den Krieg daheim. "Wir haben schreckliche Dinge erlebt, wie in einem Horrorfilm!", sagt Kateryna Grinblat.

Übervolle Züge, Menschen auf den Gleisen, Kinder, die von flüchtenden Massen zu Boden getrampelt wurden. Sie sind über Tschechien nach München gekommen. Dabei haben sie nur ihre Pässe und jeder eine Einkaufstüte. Mehr durften sie nicht mitnehmen, damit möglichst viele Menschen in die Züge passen.

Münchner Gastgeber-Familie: Wir kriegen das hin!

Erst am Vormittag ist Familie Grinblat in München am Bahnhof angekommen. Schon am Nachmittag beziehen sie eine kleine Wohnung, dank Familie Gorenflos‘ schneller, unkomplizierter Hilfe. Reinhard Gorenflos hatte mit seiner Familie am Abend vorher entschieden, die leerstehende Studentenwohnung nicht zu vermieten, sondern für Geflüchtete bereitzustellen.

Am Abend hatte die Familie ihr Angebot eingestellt, und zwar auf der Online-Plattform des Vereins "Münchner Freiwillige". Er habe zwar schon Geld gespendet, erklärt Reinhard Gorenflos, aber seine Familie wolle auch konkret Hilfe leisten. "Wir sind so privilegiert, uns geht es so gut – wir kriegen das hin", ist er überzeugt. Der Vater hat bereits in seiner Nachbarschaft herumgefragt, wer den Gästen aus der Ukraine ab sofort kostenlosen Deutschunterricht geben könne.

Spontane Hilfe, die ankommt: Verein "Münchner Freiwillige - wir helfen"

Wer, wie Reinhard Gorenflos, schnell in akuten Krisen in der Landeshauptstadt Hilfe leisten will, der wendet sich am besten an den Verein "Münchner Freiwillige – wir helfen". Spontane Hilfe effektiv zu koordinieren, das haben die Freiwilligen schon 2015 gelernt, als sie Geflüchtete am Münchner Hauptbahnhof empfangen haben.

Mischa Kunz vom Vorstand der "Münchner Freiwilligen" glaubt fest an die herzliche Willkommenskultur der Bayern. Hunderte von Ehrenamtlichen haben sich in den letzten Tagen bei seinem Verein gemeldet, das berührt ihn. "Wenn die Menschen zusammenhalten in Bayern, dann können wir auch den Geflüchteten gut helfen!", so Mischa Kunz. Das Wichtigste sei nun ein langer Atem, denn auch in fünf Wochen werden vermutlich noch Ukrainer in Bayern ankommen.

Wohnungsvermittlung von privat an Geflüchtete aus der Ukraine

Als Russland seinen Angriff auf die Ukraine startete, hat der Verein "Münchner Freiwillige" sofort begonnen, eine Anlaufstelle für Geflüchtete einzurichten. Der Verein versteht sich weniger als Konkurrenz zu anderen Hilfsorganisationen wie etwa der Caritas, sondern sieht sich eher als Unterstützer. Mischa Kunz freut sich, dass seinem Verein vorübergehend 1.000 Quadratmeter Büroräume zur Verfügung stehen, bereitgestellt von Radio Gong in der Münchner Richard-Strauss-Straße 48.

Hier kommen tagsüber viele Flüchtlinge an, vor allem Frauen und Kinder. Wer die Etage betritt, der hört zunächst ein babylonisches Stimmengewirr. An die Hundert Ehrenamtliche springen durch die Gegend, checken Impfnachweise, Papiere, verteilen Essen, Medikamente, Kleidung und vermitteln Wohnungen, wie auch an Familie Grinblat.

Achtjährige Lara hat ihr Kinderzimmer abgegeben

"In meinem Kinderzimmer schlafen jetzt drei Frauen aus der Ukraine", erzählt die achtjährige Lara. Sie wollte auch unbedingt helfen, nachdem sie mit ihrer Mutter Margarete Arlamowski viel über den Krieg gesprochen hat. Auch ihre Mama engagiert sich als Journalistin bei dem Verein "Münchner Freiwillige". Seit etwa einer Woche teilen sich Mutter und Tochter drei Zimmer, Küche und Bad mit den Gästen. Abends werden sie oft bekocht, und bekommen Lieder vorgesungen aus der Urkaine. "Das ist unseren Gästen auch ganz wichtig, dass sie uns etwas zurückgeben können", sagt Margarete Arlamowski. Der nächste Schritt sei nun die Arbeitssuche für die Frauen.

Auch Reinhard Gorenflos plant schon die nächsten Tage: Erst wird er mit der Familie zum Arzt gehen, schauen, dass alle gesund sind. Dann steht ein Großeinkauf an Lebensmitteln an, und schließlich: Die Suche nach einer Schule für die Kinder. Familie Gorenflos ist zuversichtlich.