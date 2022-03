Energieminister: Weiter Gas aus Russland, keine AKW-Verlängerung

Die Sanktionen seien so gewählt worden, dass sie Russland schwer treffen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach einer Sondersitzung mit seinen Länderkollegen. "Aber auch so, dass wir sie als Volkswirtschaft, als Nation lange durchhalten können."

Habeck warnte davor, dass Deutschland im Falle eines westlichen Embargos russischer Energielieferungen schwer geschädigt würde. Man rede hierbei nicht über "individuelle Komforteinschränkungen", sondern über gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Schäden "schwersten Ausmaßes". Diese könnten das Durchhalten von allen möglichen Sanktionen gefährden.

Habeck: "In immer größere Abhängigkeit hineinmanövriert"

Das Gespräch von Bund und Ländern sei geprägt gewesen von einem Thema: Der Sicherheit der Energieversorgung in Zeiten des Krieges. Gemeint ist damit der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die Tatsache, dass Deutschland von russischen Energielieferungen abhängig ist. Und wie Habeck beklagte, sich in "eine immer größere Abhängigkeit hineinmanövriert" habe. Alle Anstrengungen der Bundesregierung seien darauf gerichtet, diese Abhängigkeit so schnell wie möglich zu reduzieren, um dann gewonnene energiepolitische Spielräume auch sicherheitspolitisch einzusetzen. Das gelte für Öl, für Kohle und für Gas. "Wir werden diese Spielräume nutzen, sofern dann noch erforderlich, das russische Regime weiter in die Enge zu treiben."

"Reale Gefahr" der Unterversorgung

Solange die Spielräume nicht da seien, rede man nicht nur über explodierende Preise, sondern über die "reale Gefahr" der Unterversorgung von bestimmten Branchen, betonte Habeck.

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) warnte vor einem Embargo russischer Energielieferungen. Der Import russischen Erdgases könne heute nur zum Teil ersetzt werden. Alternativen wie Flüssigerdgas könnten helfen, fehlende Mengen auszugleichen. Auch Optionen wie zum Beispiel Biogas stünden aber nur begrenzt zur Verfügung.

Mehr erneuerbare Energien

Der Weg, den Bundeswirtschaftsminister Habeck und Niedersachsens Energieminister Olaf Lies als Vorsitzender der Länderminister zeichneten, hatte zwei Schwerpunkte: Deutschland müsse schneller werden im Ausbau der erneuerbaren Energien - in "Tesla-Geschwindigkeit", wie Habeck sagte. Erneuerbare Energien seine von "überragender Bedeutung" für die Versorgungssicherheit, wie Lies anfügte. Der zweite Punkt ist der Ausbau der Energie-Infrastruktur. So sollen Tanks für verflüssigtes Erdgas (LNG) gebaut werden und die Tanks sollten vor dem Winter gefüllt sein.

Gegen Verlängerung von Kernkraft-Laufzeiten

Jetzt auf die Laufzeitverlängerung von Atommeilern zu setzen, erteilen Habeck und Lies eine Absage. Die hohen Sicherheitsrisiken würden nach Habeck den Nutzen nicht aufwiegen. Dabei verwies er darauf, dass Kernkraftwerke beschossen werden könnten und Sorge wegen Cyberattacken bestehe. Außerdem habe man sich auf Lösungen konzentriert, die direkt helfen. "Für eine kurzfristige Lösung, kurzfristig auch in den nächsten Monaten und Jahren, signifikante zusätzliche Strommengen zu haben, trägt die Weiterführung der Kernenergie nicht weit", so Lies, der damit die Auffassung des Bundes teilt. Wenn man sie "konsequent weiterführen" würde bis zum Ende des Jahrzehnts, so Lies, würde man damit fünf Prozent des gesamten Strombedarfs decken.

Stillgelegte Kohlekraftwerke als Reserve

Kohlekraftwerke sind nach den Worten des niedersächsischen Umweltministers zunächst für die Versorgungssicherheit unverzichtbar. "Kohlekraftwerke werden eine besondere Rolle spielen", sagte Lies. Wenn man unabhängiger sein wolle, werde man mit dem Thema Kohle arbeiten müssen.

Habeck betonte aber, dass es bei dem vereinbarten Kohleausstieg bleibe. "Wir werden allerdings alle Kohlekraftwerke, die vom Netz gehen, in der Reserve halten."

Suche nach Möglichkeiten, Verbraucher zu entlasten

Habeck will Möglichkeiten prüfen, die Preisexplosion an den Energiemärkten zu dämpfen. Vor allem mit Blick auf die europäische Regelsetzung wolle man prüfen, ob "Kriegsgewinne" von Unternehmen, die vor dem Ukraine-Krieg sehr günstig Energie eingekauft hätten, sie jetzt aber zu exorbitanten Preisen verkauften, noch einmal besteuert werden könnten. Habeck hob hervor, dass das noch nie gemacht worden sei. "Das ist ein Markteingriff, den wir so noch nicht durchgespielt haben in Deutschland."

Wie Niedersachsens Energieminister Lies sagte, müssten in der Bund-Länder-Gruppe die Energiethemen erarbeitet und eng abgestimmt werden. Am 30. März soll Bund und Länder das Konzept gemeinsam vorstellen.

Mit Material der Nachrichtenagenturen Reuters und dpa