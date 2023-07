Klebeaktion von Klimaaktivisten am Stachus beendet

In München haben sich heute Klimaaktivisten am Stachus auf der Straße festgeklebt. Seit acht Uhr behindeten mehrere Aktivisten den Verkehr am Altstadtring.

Mit Beton festgeklebt

Sechs Mitglieder der Letzten Generation haben heute morgen für Behinderungen im Berufsverkehr in München gesorgt. Sie hatten sich am Stachus festgeklebt, eine Unterstützerin habe sich spontan dazugesellt. Der letzte Klimakleber, der seine Hand mit Beton an der Straße festgeklebte, konnte kurz vor neun Uhr von der Straße gebracht werden. Die Einsatzkräfte mussten dafür ein Stück des Teers herausmeißeln. Der Altstadtring war während des Protests weiträumig abgesperrt und ist inzwischen wieder frei.