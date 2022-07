Ärger um 2. Stammstrecke – Bahn nennt weiter keine Details

In der Vollversammlung des Münchner Stadtrats sollte der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für den Freistaat Bayern, Klaus-Dieter Josel, heute Mittag erklären, warum die Kosten für den Bau der zweiten Stammstrecke durch München steigen werden. Die Zahlen des Verkehrsministers, der eine Steigerung von knapp vier auf mehr als sieben Milliarden Euro nannte, wollte er aber weder bestätigen noch dementieren. Zur Begründung erklärte er lediglich, dass alleine der Baupreisindex von 2016 bis heute um 35 Prozent gestiegen sei.

Überarbeitung der Projektplanung noch nicht abgeschlossen

Josel zufolge leiste die Bahn in München "Pionierarbeit auf engstem Raum". Noch nie sei in München so tief gebaut worden. Deshalb sei noch viel zu regeln bei der Baustellenlogistik. Man könne keinerlei Aussagen zum Termin oder Kostenrahmen treffen. Schließlich sei hier der größte ÖNPV-Knoten Europas geplant. 850.000 Fahrgäste würden später täglich am Münchner Hauptbahnhofs erwartet, es würden schnellere Verbindungen wie Expresszüge eingesetzt und auch die U-Bahnlinie U9 integriert. Der Bau für dieses "Jahrhundertprojekt" schreite aber voran. Man sehe dies derzeit in Laim, am Marienhof und am Hauptbahnhof.

Stammstrecke - Alles unklar bei der Fertigstellung

Den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der zweiten S-Bahnröhre im Jahr 2037, die bereits genannt worden war, wollte der Bahnchef für Bayern auch nicht bestätigen. Dies seien nur Schätzungen von Verkehrsminister Bernreiter gewesen. Dass die zweite S-Bahn-Stammstrecke durch München aber später fertig werde als bisher angenommen, sei sicher, weil die "Genehmigungsverfahren im Osten" wesentlich länger dauerten. Einen genauen Zeitplan werde die Deutsche Bahn erst in drei Monaten angeben.

Oberbürgermeister Reiter ist sauer

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte zu Bayerns Bahn-Chef Josel, der Stadtrat sei mit seiner Erklärung absolut unzufrieden. Wie man mit der Stadt München umgehe, sei nicht befriedigend. Auch sprach er von "nicht effizienter Arbeit der Bahn" und schlechter Kommunikationspolitik. Dies werde er am Nachmittag auch dem Bahn-Vorstandschef Richard Lutz in der Staatskanzlei sagen.

Ministerpräsident will Fakten haben

Der bayerische Ministerpräsident Söder erklärte im Vorfeld des Krisengipfels in der Staatskanzlei, an dem – neben Vertretern der Staatsregierung – Münchens Oberbürgermeister Reiter sowie 13 Landräte umliegender Landkreise teilnehmen werden, er hoffe auf belastbare Fakten von Bahn-Vorstandschef Richard Lutz. Mutmaßungen und Einschätzungen seien keine Entscheidungsgrundlage.

Nach dem Auftritt von Klaus-Dieter Josel heute Mittag ist aber nicht damit zu rechnen, dass die Bahn in der Staatskanzlei tatsächlich detaillierte Zahlen vorlegen wird. Eine neue Nutzen-Kosten-Analyse wurde auf jeden Fall in Auftrag gegeben. Das Ergebnis wird in mehreren Wochen erwartet.

Zum Krisengipfel zur zweiten Stammstrecke sehen Sie hier gegen 15 Uhr ein BR24live.