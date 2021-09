Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Ering im Landkreis Rottal-Inn ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Wie die Polizei mitteilt, war ein 70-jähriger Autofahrer auf der B12 in Richtung Simbach am Inn unterwegs. Bei Ering wollte er einen Lkw überholen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Beim Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 52-jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Die B12 war bis kurz vor Mitternacht gesperrt, ein technischer Gutachter war vor Ort.