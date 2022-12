"Mord unter Misteln": Weihnachts-Tatort diesmal aus Oettingen

Sunnyi Melles begeistert von Ambiente in Oettingen

Unter den Schauspielerinnen und Schauspielern ist auch Sunnyi Melles als Lady Bantam. Sie ist besonders stolz auf das Kleid, das sie im Film trägt: Ein pailettenbesetzes, gold-silber glitzerndes Cocktailkleid von Lambert Hofer aus Wien. Das mache schon fast die halbe Rolle aus, sagt Sunnyi Melles. Die Dreharbeiten in Oettingen hätten ihr sehr viel Spaß gemacht, mit "wunderbaren Kollegen" in diesem "wunderbaren Ambiente" im Schloss.

Ob man die beiden Kommissare in ihrer Rolle als Lightmyer und Partridge noch einmal sehen wird - darauf antwortet Regisseur Cornelius Conrad: "'Mord unter Misteln' ist ein Weihnachtsspecial zum Jubiläum der 90. Folge und als solches auch vorerst einmalig. Aber mit den Worten eines berühmten britischen Geheimagenten: Never say never."

Dreh im Oettinger Schloss: Ein bisschen was ist durchgesickert

Auch wenn möglichst nichts nach außen dringen sollte, ganz geheim halten ließen sich die Dreharbeiten in der Kleinstadt Oettingen nicht. Die großen LKW vor dem Schloss fielen einigen auf, so manch einer hat auch die Schauspieler ein- und ausgehen sehen. "Draußen hat man nicht viel mitbekommen, aber im Schloss, da war sicher 'ne Menge los", sagt Andreas Bade, der immer wieder mal versucht hat, ein bisschen was mitzubekommen vom Dreh.

Eine Oettinger Apothekerin hat eine Mitarbeiterin für die täglichen Corona-Testung der Crew abgestellt. Die habe nur Positives berichtet, sagt Apothekerin Stefanie Knarr. Und die Inhaberin eines Oettinger Schlüsselservices ärgert sich heute noch ein wenig, dass sie einen Auftrag hatte ablehnen müssen: "Da hat einer angerufen und gefragt, ob wir einen großen Schlüssel haben. Sowas haben wir nicht. Aber wenn, dann wären wir vielleicht ins Fernsehen gekommen", sagt die Oettingerin Angelika Nitsch und lacht.

"Weihnachtstatort" läuft am zweiten Feiertag im Ersten

Neben Udo Wachtveitl, Miroslav Nemec und Ferdinand Hofer spielen Sunnyi Melles, Alexander Hörbe, Katharina Schlothauer, Marie Rathscheck, Joshua Jaco Seelenbinder und andere im Weihnachtstatort mit. Regie führte Jobst Oetzmann, das Drehbuch schrieb Robert Löhr. Produziert wurde der Tatort von Bavaria Fiction (Produzent: Ronald Mühlfellner) im Auftrag des BR. Zu sehen ist der Tatort am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26.12., ab 20.15 Uhr im Ersten und natürlich in der ARD Mediathek.