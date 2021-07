Cleo zu Oettingen-Spielberg: Prinzessin, Model, Botschafterin

Ohne ihre beiden Terriermischlinge Minnie und Filou geht Cleo zu Oettingen-Spielberg – fast – nirgends hin. Zumindest im Oettinger Residenzschloss und auf ihrem Wohnsitz, einem kleinen Landschloss ein paar Kilometer von Oettingen entfernt, weichen sie ihr nicht von der Seite. Hunde gehören zur Familie, sind auch auf Familienwappen zu finden und überall im Schloss: auf dem Teppich oder auch an der Wand. Im Oettinger Residenzschloss hält sich Cleo zu Oettingen-Spielberg seit ihrer Hochzeit hier vor fünf Jahren häufig auf, sie arbeitet hier: Zum einen in der Verwaltung, aber sie nutzt das Schloss auch als Kulisse für ihre Shootings: Die 33-Jährige ist Model, versteht sich selber als Markenbotschafterin.

Schloss als Kulisse für Modeshootings

Sie zeigt auf einen hellblauen, bodenlangen, schweren Vorhang: Ein spontaner Einfall sei das gewesen, da habe sie sich diesen Vorhang umgewickelt, ihn als Kleid genutzt, bei einem Fotoshooting für das Zoo Magazine. Sie posiert unter dem Kronleuchter, auf dem Flügel: Das Schloss als Ort für kreatives Schaffen. Auch auf ihrem Instagram Account Cleo_Oettingen und auf dem Instagram Account von Schloss Oettingen postet sie regelmäßig Fotos aus dem Schloss. Sie versteht sich als Botschafterin für das Schloss. Sie will es bekannter machen, auch bei jüngeren Menschen. Im vergangenen Jahr hat sie beispielsweise einen Rap-Contest veranstaltet, auch für heuer habe sie viele Pläne, die sie allerdings noch nicht verraten möchte.

Erbprinzessin engagiert sich sozial

Im Rahmen einer Familienstiftung unterstützt Cleo zu Oettingen-Spielberg Bedürftige aus der Region, spendet die Erlöse aus Veranstaltungen für diesen Zweck. Seit Januar ist sie Botschafterin der Stiftung Kinderherz. Eine Stiftung, die sich um herzkranke Kinder kümmert. Die Einnahmen aus einem Shooting in München kommen der Stiftung zu Gute, wer will kann beim "Herzradeln" teilnehmen und eine Radlführung machen – prinzipiell kostenlos, freiwillige Spenden gehen an die Stiftung.

Hochzeit in Oettingen

Hier im Schloss und der Oettinger Jakobskirche hat sie vor fünf Jahren Franz-Albrecht zu Oettingen Spielberg geheiratet. Zu Gast war unter anderem der englische Prinz Harry. So ist sie nach Oettingen gekommen. Vorher war sie in den Großstädten der Welt unterwegs: Aufgewachsen ist die Tochter einer Chilenin und eines deutschen Videokünstlers und Kameramanns in Chile, unter anderem in Santiago de Chile, ging in London und im deutschen Internat Salem zur Schule, studierte Kommunikationswissenschaften in Paris, besuchte in Barcelona die Schauspielschule. Klar fahre sie manchmal gerne in die Stadt, besonders gerne nach München, um Freunde zu besuchen, sagt die 33-Jährige. "Aber ich komme auch immer wieder gerne hierher nach Hause. Ich würde nicht tauschen wollen, ich genieße die Stille, die Ruhe, dass meine Kinder mit dem Bezug zur Natur aufwachsen".