Mehr Klimaschutz durch Moore – neues Förderprogramm für Bauern

Dass Landwirte ihre trockengelegten Moorflächen wieder nass werden lassen, lohnt sich wirtschaftlich für die Bauern nicht. Für den Klimaschutz würde es allerdings sehr viel bringen. Deshalb lautet das Ziel: Statt Mais und Kartoffeln könnten auf bayerischen Mooräckern künftig Rohstoffe für Bauplatten und Verpackungen wachsen, also Pflanzen, die auf nassen Böden gedeihen. Das würde gleichzeitig so viel CO₂ binden wie in keiner anderen Form der Landnutzung. Damit diese Umstellung gelingt, will der Freistaat die Landwirte, die den Schritt wagen, mit viel Geld fördern.

Warum braucht's überhaupt ein Moorbauernrogramm?

Über 90 Prozent der Moorböden in Bayern werden durch Rohre und Gräben entwässert. Vor allem, damit die Landwirte darauf Mais, Kartoffeln und Futterpflanzen für ihre Tiere anbauen können. Inzwischen weiß man jedoch: Entwässerte, also trockengelegte Moorböden zersetzen sich und stoßen dabei 40 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar und Jahr, also enorme Mengen CO₂, aus.

Diese CO₂-Freisetzung verringert sich, sobald der Wasserstand auf 30 Zentimeter unter der Bodenoberkante steigt. Steigt das Wasser bis auf zehn Zentimeter unter der Oberfläche des Ackerbodens, speichert der Boden sogar CO₂ und das ist optimal für das Klima. Doch dazu müssen die Flächen wiedervernässt werden, also die Entwässerung muss gestoppt werden. Die Staatsregierung will bis 2040 ein Viertel aller Moorflächen wieder vernässen – das neue Moorbauernprogramm soll jetzt den Moorschutz auf die Äcker und Wiesen bringen.

Mehr als doppelt so viel Geld wie in Mecklenburg-Vorpommern

"Das bayerische Moorbauernprogramm wird super", sagt Annette Freibauer von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising. Sie hat das Programm mitentwickelt. Woher kommt der Enthusiasmus? Das bayerische Moorbauernprogramm sieht im Vergleich zu anderen Bundesländern die höchste Förderung für eine klimaschonende Moornutzung vor. Mit Abstand. Während die Bauern in Bayern für den Anbau von Sumpfpflanzen auf wieder vernässten Moorböden 2.200 Euro pro Hektar und Jahr bekommen sollen, kriegen die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern für die gleiche Maßnahme 900 Euro pro Hektar und Jahr.

Das neue bayerische Moorbauernprogramm muss noch von der EU genehmigt werden. Deswegen gilt es noch unter Vorbehalt. Die Landwirte können jedoch bereits ab Mitte Januar die Förderung beantragen. Sie haben drei neue Maßnahmen zur Auswahl und eine alte.

Landwirt: Neues Programm geht in die richtige Richtung

Georg Wiedemann von der BioMoos GbR aus Peterswörth im Landkreis Dillingen bewirtschaftet entwässerte Moorböden und hält Hochlandrinder auf nassen Moorwiesen. Er sieht die bisher bekannten Fördermaßnahmen auch positiv: "Das Moorbauern-Programm ist auf jeden Fall der Wurf in die richtige Richtung."

Denn die Öffentlichkeit müsse den Landwirten den Mehrwert, den die Wiedervernässung für die Natur und das Klima bringe, honorieren. Immerhin führe die Wiedervernässung für die Landwirte erst mal zu Ertragsausfällen und großen Umstellungen. Bisher bauen viele Bauern auf den trockengelegten Mooräckern Mais und Kartoffeln an oder sie nutzen sie als Stilllegungsflächen.

Höchste Förderung: 2.200 Euro für Paludikultur

Die wohl wichtigste Maßnahme des Programms ist quasi ein Moorschutz-Paket. Dazu muss der Landwirt seine Fläche bis zu einem Wasserstand von zehn Zentimeter unter der Bodenoberkante wiedervernässen lassen. Und Rohrglanzgras, eine bestimmte Sumpfplanze, die bis zu zwei Meter hoch wird, anbauen. Dafür soll er künftig 2.200 Euro pro Hektar und Jahr bekommen, zwölf Jahre lang.

Die Maßnahme heißt offiziell "Anbau von Paludikulturen mit Stauziel". Paludikultur ist der übergeordnete Begriff für Landwirtschaft auf nassen Moorflächen, dazu gehören eigentlich auch Weidehaltung und die Mahd auf wiedervernässten Wiesen. In dem Fall ist damit jedoch bis jetzt nur der Anbau von Rohrglanzgras gemeint. Sumpfgräser eignen sich als Rohstoff für Baustoffe, Verpackungsmaterial, Möbelplatten. Unter anderem auch für den Einsatz in Biogas-Anlagen und zur Herstellung von Pflanzenkohle.