Monet-Gemälde - Passauer Studentin gesteht Kartoffelbrei-Angriff

Eine von zwei Klima-Aktivisten, die am Sonntag im Potsdamer Museum Barberini ein Gemälde des Impressionisten Claude Monet mit Kartoffelbrei beworfen haben, ist die Passauer Jura-Studentin Mirjam Herrmann. Die 25-Jährige hat erklärt, dass das unter dem Namen "Getreideschober" bekannte Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet bewusst ausgewählt wurde. Denn Monet habe mit seinen Bildern die Einzigartigkeit der Natur besonders deutlich gemacht. "Seine Kunst ist ein Unikat. Genauso wie die Welt. Doch die verlieren wir gerade mit unserem Handeln", kritisiert Herrmann.

Klima-Aktivisten prüften vorher, ob Bild geschützt ist

Herrmann schildert, dass sie und ihr Mitstreiter vor der Aktion geprüft hätten, ob das Bild durch eine Glasscheibe geschützt sei. Erst danach schlugen sie zu. "Die Aktion sollte einen Schock des Verlustes auslösen. Die Leute sollten spüren, wie es sich anfühlt, wenn ein Unikat verloren geht", sagt Herrmann. Denn genau dieses Gefühl würde ihrer Meinung nach ein Großteil der Menschen ausblenden, wenn es um die Erde gehe. Dem Großteil sei zwar klar, dass es den Klimawandel gebe. Emotional komme die Katastrophe aber noch nicht bei den Menschen an.

Die Passauer Jura-Studentin war nach der Aktion in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Herrmann sagt, sie habe natürlich Angst vor den Konsequenzen. Noch mehr Angst habe sie aber vor der Klimakatastrophe. Deswegen sieht sie sich zu Aktionen dieser Art verpflichtet. Das verglaste Bild wurde nach der Attacke untersucht und wurde laut dem Museum nicht beschädigt.

Protestgruppe fordert Begrenzung des Klimawandels

Mirjam Herrmann ist Teil der Klimaschutz-Protestgruppe "Letzte Generation". Die Gruppe fordert von der Politik wirksame Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels und macht schon länger mit Blockaden von Autobahnen und Kreuzungen auf sich aufmerksam.

Davor hatten zwei Umweltaktivistinnen in London das Meisterwerk "Sonnenblumen" des Malers Vincent Van Gogh mit Tomatensuppe überschüttet. Der Wert des in der Nationalgalerie in London ausgestellten Gemäldes wird auf über 86 Millionen Euro geschätzt. Das Gemälde blieb unversehrt.