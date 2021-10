Mörsergranate beschäftigt Security am Münchner Flughafen

Laut Bundespolizei haben Mitarbeiter der Fluggastkontrolle gestern im Terminal 1 am Münchner Flughafen im Handgepäck eines 28-Jährigen ein knapp zwanzig Zentimeter langes Mörsergeschoss entdeckt. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, beteuerte der Reisende er habe die Granate bei einem Wanderurlaub mitgenommen und wohl in seinem Rucksack vergessen.

Röntgenbild der Security zeigt Mörsergranate im Rucksack

Der Rucksack des 28-jährigen Münchners hatte am Donnerstag für viel Aufregung bei den Sicherheitsmitarbeitern am Münchner Flughafen gesorgt. Der junge Mann war mit seinem Gepäckstück laut Bundespolizei auf dem Weg in den Türkeiurlaub. Am frühen Morgen wurde er von Securitymitarbeitern des Flughafens überprüft. Auf dem Röntgenbild des Rucksacks tauchten die Umrisse eines Gegenstands auf, der die Mitarbeiter alarmierte.

Flughafenbereich wurde gesperrt

Alles deutete auf ein Geschoss einer großkalibrigen Kriegswaffe hin. Der Bundespolizist, der zum Schutz der Kontrollstelle vor Ort war, alarmierte umgehend seinen Einsatzleiter. Dieser zog Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bayerischen Landeskriminalamtes, sowie die Kollegen der Polizeiinspektion am Airport hinzu und ließ den Bereich großräumig absperren.

Mörsergranate musste fachmännisch unschädlich gemacht werden

Die Polizeibeamten befragten daraufhin den Mannes, gleichzeitig untersuchten Spezialkräfte den verdächtigen Gegenstand. Nach der technischen Untersuchung war laut Bundespolizei schnell klar, dass es sich tatsächlich um eine Mörsergranate handelte. Die Sprengstoffspezialisten brachten die Granate weg und machten sie unschädlich.

Lebensgefährliche Granate beim Wandern in der Schweiz gefunden

Der 28-Jährige wurde zur Vernehmung auf die Wache gebracht. Er sagte dort, er habe das Geschoss vor ein paar Wochen bei einer Bergwanderung in der Schweiz gefunden und eingesteckt. Was er mit dem lebensgefährlichen Fund genau wollte, konnte er nicht sagen. Auch dass sein Leben seit dem Fund am seidenen Faden hing, war ihm offenbar nicht bewusst. Laut Bundespolizei kann eine solche Granate jederzeit auch explodieren.