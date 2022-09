Landkreise erstellen Notfallpläne für möglichen Blackout

Bundesnetzagentur rüstet sich

Große, überregionale Stromausfälle kommen sehr selten vor. Ein echter Blackout mit katastrophalen Ausmaßen ist auch in diesem Winter nicht zu erwarten, ist sich ein Großteil der Experten einig. Jedoch sind nach Einschätzung der Bundesnetzagentur "stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem im Winter 22/23 sehr unwahrscheinlich, diese können aber nie vollständig ausgeschlossen werden." Um für diesen Fall vorzusorgen, will die Behörde jetzt ein zweites Krisenzentrum einrichten, um für den "unwahrscheinlichen Fall" gerüstet zu sein, dass die Netzagentur gleichzeitig eine Gasmangellage und eine größere Stromversorgungskrise managen muss.

Bayerns Stromversorgung besonders sicher

In Bayern ist die Stromversorgung bisher auch im deutschlandweiten Vergleich besonders zuverlässig. Und sie ist in den vergangenen Jahren trotz des immer höheren Anteils von schwankender Erzeugung aus Wind- und Sonnenenergie sogar noch zuverlässiger geworden. Im Jahr 2020 fiel in Bayern durchschnittlich 8,64 Minuten lang der Strom aus. Das ist der niedrigste Wert seit 2008.