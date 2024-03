Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Mobiler Escape-Room soll Klimakrise begreifbar machen

Mobiler Escape-Room soll Klimakrise begreifbar machen

In Bayreuth soll ein mobiler Escape-Room auf die Klimakrise aufmerksam machen. Mehr noch: Rätselaufgaben, die zu lösen sind, sollen "emotional berühren und motivieren", so die Veranstalter. In der Klimakrise sei es wichtig, dass Menschen handeln.