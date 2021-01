Mitglied des Bayerischen Ethikrates kritisiert #ZeroCovid

"Ein harter Lockdown geht mit vielen Kollateralschäden einher, denn Menschen sterben ja nicht nur am Virus, sondern an vielen anderen Erkrankungen", sagt der Wirtschaftsethiker und Professor an der TU-München, Christoph Lütge. Seit Oktober 2020 ist er Mitglied des neu gegründeten Bayerischen Ethikrates. Und als solcher spart er nicht mit Kritik an den Corona-Maßnahmen. Im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers vertritt er den Standpunkt, Menschen würden nicht nur an Covid-19 sterben, sondern genauso, weil sie durch den Lockdown wichtige Voruntersuchungen verpassen würden.

"Das Durchschnittsalter der Corona-Toten liegt bei etwa 84 Jahren und da stirbt man an Corona oder auch an etwas anderem. So ist es nun einmal. Menschen sterben. Wenn Sie da ihre Voruntersuchungen verpassen, sterben Menschen an Herz-Kreislauf, an Krebs oder der Influenza, die plötzlich weg ist." Prof Christoph Lütge, Wirtschaftsethiker

Außerdem kritisierte der Wirtschaftsethiker asymptomatische Coronatests, also das Testen von Menschen auf Covid-19 ohne Symptome: "Das ist komplett sinnlos und das hat man vor Corona auch nie gemacht." Lütge verwies auf andere Länder, die ihre Teststrategie in dieser Hinsicht umgestellt hätten.

Corona nahe null bringen

#ZeroCovid eine Initiative von Wissenschaftlern, Aktivisten und Gesundheitspersonal fordert angesichts der Corona-Krise ein europaweites Herunterfahren auch für die Wirtschaft, Fabriken und Büros. Ziel: So die Infektionen nahe null zu bringen. Für Lütge eine "völlig illusorische Forderung". Seiner Meinung nach könne man die geforderte Inzidenz im Winter nicht erreichen.