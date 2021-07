Mit Davidstern und Lederhose – Jüdische G'schichten on Tour

Was hat Albert Einsteins Familie mit dem Oktoberfest zu tun? Und geht das traurige Märchen über die zwei jüdischen Brüder, die Trachtenmode en vogue machten, gut aus? Warum wird eine Erlangerin als Mutter der modernen Algebra bezeichnet?

"Mit Davidstern und Lederhose", so heißt die Wanderausstellung im Waitzinger Keller in Miesbach. Auch die Brez'n und die Menora, der siebenarmigen Kerzenleuchter, werben für die Ausstellung.

Spannende Geschichten über jüdische Persönlichkeiten

Fotografien, verschiedene Objekte und Performances erzählen besondere Geschichten über besondere Menschen. Die interaktive Ausstellung wurde so konzipiert, dass die Besucher in Kontakt mit der jüdischen Gemeinschaft treten können. Zwölf Künstler haben daran mitgewirkt.

Jüdisches Leben in Bayern

Die Ausstellung will auch Wissen über das Judentum verbreiten. Denn nach über 1.700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland sei in der breiten Bevölkerung wenig Wissen über das Judentum vorhanden, so die Europäische Janusz Korczak Akademie, die die Federführung innehat.

Zudem werde jüdisches Leben in Deutschland notwendigerweise oft ausschließlich im Zusammenhang mit der Shoah und der Erinnerungsarbeit dargestellt. Die Ausstellung "Mit Davidstern und Lederhose" will auch Vorurteilen oder mittelalterlichen Verschwörungstheorien entgegentreten. Das bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales fördert die Wanderausstellung.

Großes Interesse in Miesbach

Alle Besuchszeiten im Waitzinger Keller in Miesbach für dieses Wochenende sind bereits ausgebucht, heißt es von den Initiatoren. Somit sind Spontanbesuche in der Ausstellung aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht mehr möglich. Der Sonntag ist ausschließlich Schulklassen vorbehalten.

Wanderausstellung tourt durch Bayern

Das nächste Mal wird die Ausstellung "Mit Davidstern und Lederhose" im Oktober ihre Türen öffnen - nach den Sommerferien und den jüdischen Feiertagen im September. Die Wanderausstellung macht am 10. Oktober in Bamberg und am 24. Oktober in Mering bei Augsburg Station. Bereits heute kann man sich für einen Besuch anmelden.