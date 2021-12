Missglücktes Überholmanöver: Frau stirbt bei Autounfall

Bei einem schweren Autounfall auf der B301 bei Mainburg ist am frühen Freitagnachmittag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei hatte ein 18-jähriger Autofahrer zwischen Mainburg und Puttenhausen beim Überholen die Kontrolle über sein Auto verloren.

Fahranfänger verlor Kontrolle über sein Auto

Der Fahranfänger kam ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der 54-Jährigen. Der Zusammenprall war so heftig, dass die aus Geisenfeld stammende Frau von der Feuerwehr aus ihrem zertrümmerten Auto geschnitten werden musste. Sie starb laut Polizei noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der 18-Jährige wurde mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das überholte Fahrzeug war laut Polizei in den Unfall nicht verwickelt.

Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Unfallstelle hinzugezogen. Die B301 musste zwischen Mainburg und Puttenhausen komplett gesperrt werden.