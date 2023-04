"Mickriges Angebot": Warnstreik in Autohäusern und Werkstätten

Geschlossene Autohäuser und Werkstätten – die Gewerkschaft IG Metall ruft die Beschäftigten im Kfz-Gewerbe dazu auf, die Arbeit am Donnerstag niederzulegen. Schwerpunkt ist Mittelfranken: Betriebe in Nürnberg, in Westmittelfranken und in Schwabach sollen sich beteiligen. Vor der neuen BMW-Niederlassung in der Kurt-Triest-Straße in Nürnberg soll es am Warnstreiktag ab 10.00 Uhr eine Kundgebung geben.

IG Metall fordert Inflationsausgleich

Laut Gewerkschaft läuft die Tarifrunde im Kfz-Handwerk derzeit ohne nennenswertes Angebot der Arbeitgeber. Diese hätten bei der Tarifverhandlung vergangene Woche in Nürnberg zwar Lohnerhöhungen von jeweils drei Prozent in diesem und im folgenden Jahr vorgeschlagen, aber kein Angebot zur Ausbildungsvergütung vorgelegt. Eine Inflationsausgleichsprämie wie in der Industrie wurde ebenso nicht vorgeschlagen, so die IG Metall. Dies sei angesichts der vermeldeten Erfolge bei Umsatz und Rendite unverständlich, kritisiert die Gewerkschaft. Die Tarifkommission der IG Metall forderte 8,5 Prozent mehr Geld und 150 Euro mehr für Azubis, außerdem eine Einmalzahlung als Inflationsausgleich.

"Arbeitgeber zwingen uns auf die Straße"

Der Verhandlungsführer der IG Metall Bayern, Josef Brunner, erklärte dazu: "Mit ihrem mickrigen Angebot zwingen uns die Arbeitgeber auf die Straße." Die Beschäftigten in den Werkstätten und Autohäusern litten sehr unter den enormen Preissteigerungen. Der Ärger der Beschäftigten in den Autohäusern sei groß, ergänzte Gewerkschaftssekretär Harald Dix. "Die gestiegenen Preise zerren am Geldbeutel, und die Arbeitgeber verweigern eine spürbare Entlastung mittels Inflationsausgleichprämie", so Dix. Fachkräfte könnten so nicht gehalten werden.

Arbeitgeber: Inflation belastet Werkstätten

Die Arbeitgeber beurteilen die Lage anders. Landesinnungsmeister Albert Vetterl sagte nach der ersten Tarifrunde vor einer Woche, das Werkstattgeschäft sei von Inflation und Energiekosten stark belastet, und "die Autohäuser spüren eine deutliche Kaufzurückhaltung." Die 7.000 bayerischen Kfz-Innungsbetriebe beschäftigen über 125.000 Mitarbeitern und 15.000 Auszubildende.