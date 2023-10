Messerattacke in Psychiatrie: Fall für Generalstaatsanwaltschaft

Unklar bleibt: Woher kam die Waffe

Das 63 Jahre alte Opfer befindet sich laut Generalstaatsanwaltschaft weiterhin in ärztlicher Behandlung. Sein Gesundheitszustand sei stabil. Wesentlich schwerwiegender seien die Verletzungen bei dem siebenjährigen Jungen. Er sei in einem äußerst kritischen Zustand. Wie der 14-Jährige in der geschlossenen Abteilung zu seiner Waffe gekommen sein könnte, dazu machten die Ermittler am Freitag keine Angaben.

Pläne für Amoklauf mit Bombe

Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte am Freitag auf Nachfrage, dass der mutmaßliche Täter polizeibekannt ist. Er stammt aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab und soll zu Jahresanfang in der Nordoberpfalz mit einem Freund einen Amoklauf an einer Schule geplant haben. Die Jungen wollten dazu eine Bombe basteln. Sie recherchierten intensiv zu Amokläufen und Bombenbau im Netz. Auf diese Weise waren ihnen Cyber-Ermittler auf die Spur gekommen. Die Jungen wurden schließlich im Januar festgenommen und in der Psychiatrie untergebracht. Damals war der Verdächtige erst 13 Jahre alt und damit noch nicht strafmündig.

Der mutmaßliche Messerstecher wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser habe einen Unterbringungsbefehl wegen des Tatverdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung erlassen, hieß es danach. Laut Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft war der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Messerattacke mutmaßlich nicht voll schuldfähig.