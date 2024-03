Mehr Akzeptanz für Windkraft: Was braucht es dafür?

Rosi und Wolfgang Nowak wohnen am Waldrand im Mehringer Ortsteil Öd. 1.000 Meter entfernt sollen im Wald zehn von insgesamt 40 Windrädern entstehen. Bis zu 200 Meter könnte die Höhe der Naben betragen. Diese Dimension treibt Rosi und Wolfgang Nowak um. Das Ehepaar ist aber auch verärgert über die Art, wie sie von den Planungen erfahren haben. "Das waren immer so Häppchen, die du mitgekriegt hast im Laufe der Zeit. Das ging los bei einer Windmessung." Erst später haben sie erfahren, dass ein Windpark kommen soll.

Zum Artikel: Bürger in Mehring stimmen gegen größtes Windkraftprojekt Bayerns

Umweltpsychologin: Anwohner aktiv mit einbeziehen ist am besten

Gundula Hübner ist Psychologin an der MSH Medical School in Hamburg und der Universität Halle-Wittenberg. Sie erforscht, was dazu führt, dass Menschen erneuerbare Energien akzeptieren können. "Wenn Menschen den Eindruck haben, dass sie scheibchenweise informiert werden, dann geht Vertrauen verloren, und es entsteht Unsicherheit."

Wichtig sei, dass Menschen von Anfang in die Planung einbezogen würden, das zeige sich in ihrer Forschung immer wieder. "Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern planen, wo die Windräder aufgestellt werden könnten, wäre der richtige Weg." Die Bedenken der Anwohner ernstzunehmen, hält sie für sehr wichtig.

Lange behauptet: Bayern kein Windland

Wichtig sei auch, so Gundula Hübner, dass die Anwohner nachvollziehen könnten, dass es Sinn mache, die Windräder aufzustellen. Viele Mehringer zweifeln allerdings daran, dass genug Wind weht. Das kann Maria Burghardt gut nachvollziehen. Als Windkümmerer unterstützt sie im Auftrag der Staatsregierung Gemeinden in Sachen Windkraft. Sie hat in Mehring auf einer Bürgerversammlung wenige Wochen vor der Abstimmung informiert. Dass Bayern kein Windland sei, sei lange behauptet worden, treffe aber nicht mehr zu, so Burghardt.

"Wir sind in Höhen unterwegs, wo der Wind deutlich stärker und konstanter weht und für die Windenergieanlage gut nutzbar ist. Wenn man sich diese Standortgüten anschaut im Umkreis von Mehring, dann sind das durchaus gute Standorte, keine klassischen Schwachwind-Standorte", sagt Maria Burghardt von der Energieagentur München-Ebersberg. Im Vergleich zum Raum München, wo gerade sehr viele Windprojekte in die Umsetzung gingen, sei der Altöttinger Forst vom Wind her sogar besser aufgestellt, so Burghardt weiter.