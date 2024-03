Energieversorgung Wenzenbach ist insolvent: Wie geht`s weiter?

In Wenzenbach im Landkreis Regensburg sitzen die Bewohner der Neubausiedlung "Roither Berg" nach wie vor in kalten Wohnzimmern. Der regionale Energieversorger hatte am 22. Februar die Wärmeversorgung abgeschaltet. Grund seien nicht bezahlte Rechnungen in Millionenhöhe, sagt die Energieversorgung Wenzenbach (EVW). Völlig utopisch nennen die Bewohner die Forderung und warteten indessen auf ein Gerichtsurteil. Nun eine Wende in dem Fall: Die EVW hat am Freitagvormittag Insolvenz angemeldet.

Geschäftsführer ist "traurig" und "völlig enttäuscht"

Konkret teilte das Amtsgericht Regensburg am Freitag online mit, dass "zur Sicherung des Schuldnervermögens vor nachteiligen Veränderungen die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet" wird. Betroffen von der Insolvenz sind die Energieversorgung Wenzenbach GmbH und auch die EVW Nahstromwerk GmbH. Gegen die Entscheidung kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde bei dem Gericht eingelegt werden.

EVW-Geschäftsführer Jochen Stierstorfer sei "traurig" und "völlig enttäuscht" von der Situation, sagte er zu BR24. "Ein großer Konzern kann das Wegstecken, aber wir können das nicht aushalten", so Stierstorfer. Gemeint sind die fehlenden Zahlungen, die der Energieversorger den Bewohnern der betroffenen Siedlung vorwirft. Laut EVW sind Rechnungen in Höhe von insgesamt 1,6 Millionen Euro offen.

Bewohner halten Geldforderungen für zu hoch

Die Anwohner der Neubausiedlung, die nunmehr seit über 14 Tagen ohne Heizung und Warmwasser leben, halten die finanziellen Forderungen für überzogen. Mehrere berichteten BR24 von "unberechtigten Summen", die sie nicht nachvollziehen könnten. Teilweise werde von ihnen über 50.000 Euro gefordert.

Entscheidungen liegen nun beim Insolvenzverwalter

Nun liegen alle Entscheidungen, die die EVW betreffen, beim zugehörigen Insolvenzverwalter. Damit auch die Entscheidung, ob das Wärmewerk wieder angemacht wird oder nicht. Als Lösung für die abgeschaltete Wärmeversorgung sehen Anwohner weiter das mobile Werk von regionalen Energieversorgern. Damit könnte das Wärmenetz wieder in Betrieb genommen werden. Dafür brauche es jedoch die Freigabe der EVW, beziehungsweise inzwischen die des Insolvenzverwalters.

Unklar wie es um einstweilige Verfügung steht

Bereits am Donnerstag war die EVW in Regensburg vor Gericht gestanden. Am Amtsgericht wurde eine einstweilige Verfügung verhandelt, die ein betroffener Anwohner beantragt hatte. Das Ziel: Heizung und Warmwasser zurückzubekommen. Ein Urteil in dieser Sache soll am kommenden Montag fallen. Doch wie sich die neue Situation – die Insolvenz – auf das Urteil auswirkt, ist noch unklar.