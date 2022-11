> McFit bestätigt: Gründer Schaller bei Flugzeugabsturz gestorben

Das Unternehmen McFit hat den Tod seines Gründers Rainer Schaller bestätigt. Er und sein Sohn seien als Verunglückte des Flugzeugabsturzes in Costa Rica identifiziert worden, so das Unternehmen am Mittag. Vier der Insassen würden noch vermisst.