Massenkarambolage auf der A8: Acht Menschen verletzt

Auf der A8 in Richtung Salzburg hat sich am Morgen ein Unfall mit insgesamt sieben Pkw ereignet. Acht Menschen wurden laut Polizei verletzt und mussten in Kliniken gebracht werden.