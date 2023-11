Martin Sailer als schwäbischer Bezirkstagspräsident bestätigt

Martin Sailer (CSU) wird auch die kommenden Jahre dem schwäbischen Bezirkstag vorstehen. Sailer, der auch Landrat des Landkreises Augsburg ist, erhielt bei der Wahl in Augsburg 29 von 34 Stimmen.

Mehr Menschen werden laut Sailer soziale Hilfen brauchen

Martin Sailer sieht laut Pressemitteilung des Bezirks die künftigen Herausforderungen im sozialen Bereich, unter anderem aufgrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels.

"Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen mit und ohne Behinderung wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Damit steigt auch die Zahl derjenigen, die auf unsere sozialen Hilfen angewiesen sind", erklärte Sailer.

Bezirk soll in die Fläche gehen

Der 53-Jährige will den Bezirk in ganz Schwaben zum Ansprechpartner machen und darum neben einer Außenstelle in Höchstädt auch eine Vertretung in Kempten schaffen. Der Bezirk solle sein Engagement in der Kulturarbeit weiter stärken und das Thema Inklusion vorantreiben, erklärte Sailer. Zum stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten wurde der Rieser Peter Schiele (CSU) gewählt.