Mann überschüttet Bürgermeister im Rathaus mit Schlamm

Angriffe auf Politiker haben massiv zugenommen, wie Daten des bayerischen Innenministeriums zeigen. Hass und Hetze, Bedrohungen und Anfeindungen, Erpressungen und vereinzelt sogar Gewalt - all dem sind auch Kommunalpolitiker im Freistaat immer wieder ausgesetzt. Am Freitag ist der Bürgermeister von Nabburg, Frank Zeitler (CSU), Ziel eines Angriffs geworden.

Offenbar Wut auf die Behörde

Wie die Polizei berichtet, wurde Zeitler in seinem Büro im Rathaus von einem 67-jährigen deutschen Staatsbürger mit einem Eimer Schlamm übergossen. Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen hatte der Mann zuvor am Einwohnermeldeamt seinen Wohnsitz anmelden wollen, was aber nicht möglich war.

Eimer mit Schlamm über Bürgermeister ausgekippt

Daraufhin ist er in das Büro des Bürgermeisters gegangen und hat um ein Gespräch gebeten, um die Angelegenheit zu klären. Da dieses Gespräch nicht zu dem von ihm gewünschten Ergebnis führte, überschüttete er den Bürgermeister mit Schlamm und verließ dann das Rathaus, so eine Polizeisprecherin.

Mann wurde festgenommen - Ermittlungen dauern an

Kurz darauf konnte der 67-Jährige von der Polizei festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung ermittelt.

"Das politische Klima hat sich verändert"

Erst diese Woche hat sich der Landrat des niederbayerischen Landkreises Dingolfing-Landau, Werner Bumeder (CSU), in einem Interview mit dem BR über zunehmende Anfeindungen, Hass-Botschaften und Drohungen gegenüber Politikern beklagt. Immer öfter erreichen den Landrat und auch andere Kommunalpolitiker anonyme Drohungen. Das politische Klima, so Bumeder, der Jahrzehnte in der Kommunalpolitik tätig war und seit fast drei Jahren Landrat ist, hat sich verändert.