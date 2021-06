Mann stirbt beim Retten seinen Sohnes aus dem Fluss Regen

In Zeitlarn im Landkreis Regensburg ist ein Mann ums Leben gekommen, als er seinen Sohn aus dem Fluss Regen retten wollte. Der Sechsjährige war am Samstagabend beim Spielen in den Fluss gefallen, wie die Polizei mitteilte.

Vater und Sohn mussten reanimiert werden

Der Vater sprang hinterher, um ihm zu helfen. Als dies nicht gelang, sprangen zudem zwei weitere Bekannte der Familie ebenfalls in den Fluss. Sie kamen aber nicht mehr selbst an Land. Zeugen retteten sie daraufhin. Vater und Sohn waren bewusstlos und wurden reanimiert. Danach kamen sie am Samstagabend in eine Klinik. Dort starb der 53-Jährige.

Sechsjähriger auf dem Weg der Besserung

Der Sechsjährige schwebte nach dem Unfall ebenfalls in Lebensgefahr. Er befindet sich laut einem Polizeisprecher aber nun auf dem Weg der Besserung. Die zwei weiteren Helfer wurden auch in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von der Kriminalpolizei Regensburg übernommen.