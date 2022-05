Mann in Rosenheim niedergestochen - Polizei sucht Zeugen

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung ist ein 35-Jähriger in Rosenheim mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt worden.

Verletzter in der Klinik

Am Sonntag kurz nach 3.00 Uhr in der Früh wurde die Polizei über einen verletzten Mann im Bereich des Ludwigsplatzes informiert. Als die Polizei dort eintraf, hatte ein Bekannter den Verletzten bereits in eine Klinik gebracht.

Erst Streit, dann Gewalt

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann aus noch unbekannten Gründen mit einer Gruppe in Streit geraten war. Einer aus der Gruppe soll den Mann mit einem spitzen Gegenstand – vermutlich einem Messer – am Oberkörper schwer verletzt haben. Anschließend flüchtete der Täter.

Täterbeschreibung der Polizei

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu dem Streit geben können, der sich am Ludwigsplatz zwischen einer Eisdiele und dem Riesenrad zugetragen haben dürfte. Der dunkel gekleidete, etwa 25 bis 35 Jahre alte Täter war knapp 1,70 Meter groß und trug einen kurzen Vollbart. Sein Begleiter hatte eine "kurz geflochtene Zopffrisur". Die Kripo Rosenheim ermittelt und nimmt Hinweise entgegen.