Mann gerät in Gegenverkehr - zwei Frauen sterben

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Staatsstraße im Gemeindegebiet von Weyarn sind am Sonntagnachmittag zwei Frauen ums Leben gekommen. Wie die Polizei heute berichtet, war ein 55-kähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Dessen Insassen, zwei Frauen im Alter von 68 und 84 Jahren, starben noch an der Unfallstelle. Der überlebende Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.