Mann aus dem Landkreis Traunstein stirbt bei Paragleit-Unfall

Ein bayerischer Gleitschirm-Flieger ist bei einem Absturz im Salzburger Land ums Leben gekommen. Wie die österreichische Polizei am Donnerstag berichtete, verlor der 52-Jährige aus dem Landkreis Traunstein am Vortag die Kontrolle über seinen Paragleiter.

Lebensgefährtin schlägt Alarm

Während seines Fluges im Gebiet von St. Martin bei Lofer sendete er laufend GPS-Daten an seine Familie. Als seine Lebensgefährtin bemerkte, dass sich seine Position nicht mehr veränderte, alarmierte sie die Einsatzkräfte.

Hubschrauber entdeckt Verunglückten

Die Besatzung eines Notarzt-Hubschraubers fand den toten Flugsportler in unwegsamem Gelände auf einer Höhe von rund 1.500 Meter. Laut Polizei dauerten die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls am Donnerstag noch an.

(mit Material von dpa)