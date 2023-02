Mahnung zur Vorsicht: Klinikbetrieb wegen Corona eingeschränkt

Die Stadt Straubing hat laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch deutschlandweit die dritthöchste 7-Tage-Inzidenz – sie liegt bei 240. Das macht sich mittlerweile im dortigen Krankenhaus bemerkbar. Wie es in einer heute veröffentlichten Mitteilung heißt, spitze sich die Versorgungs- und Belastungssituation im Haus immer weiter zu.

So viele Coronapatienten in Straubing wie noch nie

Teilweise müssten aufschiebbare Krankenhausaufenthalte in Straubing kurzfristig verschoben werden, so das Klinikum. Es seien derzeit etwa 50 Patienten mit einer Coronainfektion in stationärer Behandlung. Das seien mehr als jemals zuvor. Sie müssten isoliert werden, das verkleinere die Bettenkapazität.

Hinzu komme, dass andere Patienten mit Infektionen wie dem Norovirus, RSV oder Influenza ebenfalls isoliert werden müssen. Der ärztliche Direktor des Straubinger Klinikums, Dr. Hannes Häuser, warnt deswegen davor, sich in Bezug auf Corona zu sehr in Sicherheit zu wiegen.

Inzidenzen steigen seit Tagen

Laut der Mitteilung des Klinikums ist in Straubing die Zahl der Neuinfektionen mit Corona in der vergangenen Woche kontinuierlich gestiegen. Auch im Landkreis Straubing-Bogen ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 215 relativ hoch – deutschlandweit auf Platz acht. Gründe für die vielen Neuinfektionen nannte das Klinikum nicht.