Corona-Ticker: Pflegeheimbetreiber wollen Ende der Maskenpflicht

17.10 Uhr: Betreiber von Pflegeheimen fordern Abschaffung der Maskenpflicht

Mehrere Betreiber von Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten im Raum Würzburg fordern die Abschaffung der Corona-Maßnahmen – und sie sind offensichtlich dazu bereit, bei der Maskenpflicht selbst Fakten zu schaffen. Wie das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg mitteilt, haben sich die Träger von etwa 15 ambulanten und stationären Einrichtungen hierbei auf einheitliches Vorgehen verständigt. Demnach wollen sie die Maskenpflicht in ihren Einrichtungen weitgehend kippen. Möglich sei das durch das Bundesinfektionsschutzgesetz. Dieses sieht bei der Maskenpflicht in der Pflege eine Ausnahme vor.

13.00 Uhr: Seniorenverband fordert Ende Testpflicht in Pflegeheimen

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) hat ihre Forderung nach einer Abschaffung der Testpflicht in Pflegeheimen erneuert. Nachdem die Schutzmaßnahmen in fast allen öffentlichen Bereichen inzwischen aufgehoben worden seien, seien Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht von Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen unverhältnismäßig, erklärte der Verband am Montag in Bonn.

Die Maßnahmen mit dem Schutz einer verletzlichen Gruppe zu begründen, sei angesichts der auch bei älteren Menschen hohen Corona-Immunisierung nicht mehr möglich, hieß es. Bewohner von Pflegeeinrichtungen hätten in den vergangenen drei Jahren einen drastischen Rückgang von sozialen Kontakten und Freizeitangeboten hinnehmen müssen.