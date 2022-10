Mahnmal in KZ-Gedenkstätte Dachau wiedereingeweiht

"Menschen in Stacheldraht" heißt die 14 Meter breite und fünf Meter hohe Bronzeskulptur in der Gedenkstätte Dachau. Erschaffen hat sie der Bildhauer und Kunstprofessor Nandor Glid (1924 - 1997). Seit der Einweihung im Jahre 1968 hat sich das Mahnmal zu einem internationalen Symbol der Erinnerungskultur entwickelt.

Die Skulptur stand auch viele Jahrzehnte im Mittelpunkt des Geschehens bei den alljährlichen Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der Befreiung, wenn dort die Blumenkränze zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus niedergelegt wurden. In den letzten drei Jahren war dies allerdings nicht der Fall: Nachdem ein großer Riss in einer der Figuren entdeckt wurde, ist die Skulptur von März 2019 bis August 2022 umfassend saniert worden.

"Mahnmal wird gebraucht - heute vielleicht mehr denn je"

Bei der erneuten Einweihung des Mahnmals in der Gedenkstätte Dachau erinnerte Karl Feller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, an die vielen Gefangenen, die in Dachau ihr Leben verloren haben. Das in der Skulptur dargestellte Leid biete dem Betrachter auch heute noch einen emotionalen Zugang, so Feller. Nicht umsonst stehe die gleiche Statue, in etwas kleinerem Format, auch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. "Dieses Mahnmal wird gebraucht - heute vielleicht mehr denn je."

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hob in seiner Rede die besondere Pflicht der Politik hervor, Gedenk- und Lernorte zu erhalten und stetig weiterzuentwickeln - insbesondere für die Jugend. "Die Opfer des Nationalsozialismus sind nicht und niemals vergessen", so Piazolo.

Zeitzeuge Abba Naor: "Keine einfache Skulptur"

"Was man hier sieht, ist keine einfache Skulptur. Es ist Teil einer Geschichte", sagte der 94-jährige Zeitzeuge Abba Naor bei der Wieder-Einweihung der Skulptur. Der Israeli ist Überlebender des KZ Dachau und Vizepräsident des Comité International de Dachau. Dachau werde immer ein Begriff bleiben, wo Menschen lernen, was Recht und was Unrecht ist", so der Zeitzeuge.