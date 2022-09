Israelis und Deutsche radeln gemeinsam nach Fürstenfeldbruck

Spaenle: "40 Jahre Verdrängen, Schweigen, Wegschieben."

Deutliche Worte fand während der Veranstaltung Ludwig Spaenle, Bayerns Antisemitismus-Beauftragter: "Ich habe vor 50 Jahren, als 11-Jähriger, die Maschinen aufsteigen hören. Was dann passiert ist, war ein Staatsversagen! Internationaler Terrorismus hat hier stattgefunden, aber leider haben die Sicherheitsbehörden versagt. Was danach stattgefunden hat, waren 40 Jahre Verdrängen, Schweigen, Wegschieben." Und weiter: "Dass wir gerade noch die Kurve gekriegt haben, das ist ein Gefühl, dass eine Wunde die Chance hat, sich zu schließen."

"Happy Birthday" auf Hebräisch und gemeinsame Pausen

Vielleicht hat ja diese Radlfahrt dazu beigetragen, die "Wunde", wie es Ludwig Spaenle in seiner Rede formulierte, ein bisschen zu schließen. Viele Israelis und Deutsche zeigten sich nach der Ankunft in Fürstenfeldbruck jedenfalls dankbar über die Möglichkeit, sich durch Veranstaltungen dieser Art besser kennenzulernen. "Es war einfach schön, so viele Sprachen zu hören", sagte beispielsweise eine Teilnehmerin aus Fürstenfeldbruck, Alexa Zierl. Besonders berührt habe sie, als eine Gruppe junger Frauen aus Israel in der gemeinsamen Pause plötzlich "Happy Birthday" auf Hebräisch anstimmte, als sie erfuhr, dass ein Teilnehmer der Radltour heute Geburtstag habe. Die Angestellte im Landratsamt will nächstes Mal auf jeden Fall wieder mit dabei sein und andere motivieren, sich auch anzumelden: "Das ist das erste Mal für mich, das war sehr eindrucksvoll. Auch diese riesige Menge. Natürlich ein wunderbares Wetter, aber auch, dass man viele verschiedene Sprachen hört und merkt, dass viele verschiedene Leute aus vielen Ecken kommen."

Ähnlich äußerte sich ein junger Radler aus Haifa/Israel, als er am Ziel lächelnd vom Radl stieg: "Die Tour war gar nicht mal so schwer, ich habe es sehr genossen."

Kein Unfall, keine Panne - alle Teilnehmer wohlbehalten am Ziel

Nach einer Erfrischungs-Pause in Fürstenfeldbruck mit einer kleinen Brotzeit und Getränken ging es für die meisten Radlerinnen und Radler dann in Kleingruppen wieder zurück nach München. Laut einem Sprecher des Roten Kreuzes wurde auf der Gedenk-Radlfahrt von München nach Fürstenfeldbruck keine Teilnehmerin und kein Teilnehmer verletzt, es gab keine Pannen und alle Radler seien wohlbehalten am Ziel angekommen.